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13:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Этнофестиваль «Ёрдынские игры» проведут в Ольхонском районе Приангарья 16—18 июня

Организаторы решили внести изменения в положение о мероприятии.

Международный этнокультурный фестиваль «Ёрдынские игры» состоится в традиционном месте — у горы Ёрд в Ольхонском районе Иркутской области с 16 по 18 июня. Подготовку к нему обсудили на заседании рабочей группы под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Валентины Вобликовой. Организаторы решили внести изменения в положение о проведении мероприятия. Специалисты правительства рассмотрят изменения в начале апреля на расширенном заседании организационного комитета. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Марина Иванова, министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, министр спорта Илья Резник, директор Центра культуры коренных народов Прибайкалья Александр Амагзаев и другие.

«Фестиваль “Ёрдынские игры” состоится уже шестой раз. Опираясь на большой опыт его проведения, организаторы — это три региона: Иркутская область, Республики Саха (Якутия) и Бурятия — решили обновить положение о проведении мероприятия. Стороны уже прислали свои предложения, сейчас их обрабатывают специалисты правительства региона», — сказала Ольга Стасюлевич.

В проекте положения представлено 10 мероприятий. В спортивную часть программы вошли бурятская национальная борьба, стрельба из лука, перетягивание палки, якутские национальные прыжки, переноска камня, шахматы «Шатар», скачки на лошадях по пересечённой местности, а также соревнования по многоборью «Игры баторов (богатырей) срединного мира». В культурной части программы запланировано два мероприятия. Это фестиваль кругового танца, в нём, предположительно, примут участие 30 коллективов по 20 человек, которые представят самобытную культуру своих регионов, а также конкурс «Красавица Ёрдынских игр». Каждый регион на нем смогут представить по три девушки. Им необходимо будет исполнить национальные песни, танцы и представить визитную карточку на родном языке в национальном костюме.

Отметим, обновленное положение о проведении международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры» рассмотрят в начале апреля на расширенном заседании организационного комитета.

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