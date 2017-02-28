28 семей взяли под опеку пожилых людей
Приемная семья для пожилого человека. В прошлом году заработал закон, который позволяет оформлять опекунство над пожилыми людьми, брать
Приемная семья для пожилого человека. В прошлом году заработал закон, который позволяет оформлять опекунство над пожилыми людьми, брать
Эта мера социальной поддержки реализуется в регионе уже год. За это время 28 пожилых южноуральцев обрели опекунов. Первый заместитель областного министра соцотношений Татьяна Ильина посетила в Верхнем Уфалее одну из приемных семей.
Семен Татьянченко продолжил тему — читайте здесь.