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13:36 (мск), источник: АиФ Омск

Омские врачи сегодня отменили карантин

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снижается.

Ограничительные мероприятия во всех учреждениях здравоохранения Омской области завершены 28 февраля.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе продолжает снижаться. По данным областного управления Роспотребнадзора, недельный эпидемический порог в муниципальных районах снизился на 30,1%, в Омске — на 11,7% ниже уровня эпидпорога.

Лабораторно подтверждено 298 случаев заболевания гриппом. Для практической помощи врачам поликлиник города с 25 января по 22 февраля 2017 года были привлечены 69 врачей-интернов и 4 ординатора по специальностям «терапия» и «педиатрия» ГБОУ ВПО «Омский государственный медицинский университет», информирует региональный минздрав.

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