Омские врачи сегодня отменили карантин
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снижается.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снижается.
Ограничительные мероприятия во всех учреждениях здравоохранения Омской области завершены 28 февраля.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе продолжает снижаться. По данным областного управления Роспотребнадзора, недельный эпидемический порог в муниципальных районах снизился на 30,1%, в Омске — на 11,7% ниже уровня эпидпорога.
Лабораторно подтверждено 298 случаев заболевания гриппом. Для практической помощи врачам поликлиник города с 25 января по 22 февраля 2017 года были привлечены 69