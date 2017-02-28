Омские врачи сегодня отменили карантин

Ограничительные мероприятия во всех учреждениях здравоохранения Омской области завершены 28 февраля.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе продолжает снижаться. По данным областного управления Роспотребнадзора, недельный эпидемический порог в муниципальных районах снизился на 30,1%, в Омске — на 11,7% ниже уровня эпидпорога.