Фонд капремонта просит помощи в выявлении нежилых помещений

Собираемость взносов на капитальный ремонт является одним из главных критериев, на основании которых многоквартирный дом включается в годовой план. В соответствии с Жилищным кодексом РФ все собственники помещений — как жилых, так и нежилых — в многоквартирных домах обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества. Если в доме есть подвалы или квартиры, переоборудованные под офисы или магазины, то их владельцы также должны ежемесячно платить по квитанциям. Если же на доме будет «висеть» задолженность, то специальная комиссия по определению необходимости проведения капитального ремонта не может принять решение о включении здания в годовой план капитального ремонта.

Сигнализировать о таких нежилых помещениях в Фонд можно как по телефону, так и по электронной почте, передает радио «Маяк Калининград» (102,5 ФМ).