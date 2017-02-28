Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
14:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жительница Новосибирска прописала у себя в доме 14 мигрантов

Женщина прописала в своем частном доме в Железнодорожном районе 14 иностранцев, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

Жительница Новосибирска прописала у себя в доме 14 мигрантов, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

45-летняя жительница Новосибирска за 2 тысячи рублей (с одного гражданина) фиктивно поставила на учет 14 иностранных граждан Республик Узбекистана и Кыргызстана. Женщина прописала иностранцев в доме по ул. Ногина спуск в Железнодорожном районе.

Теперь женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Железнодорожного района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
Верховный суд потребовал пересмотреть дело Евгении Чудновец
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей
Руководство Samsung ушло в отставку
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Беспилотник «зашили» в ракету РСЗО «Смерч» НПО «Сплав» разработало уникальный беспилотник, который «зашит» в снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч»
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Цены на новостройки в Петербурге вырастут весной
В Госдуме предложили вернуть строительные кооперативы
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными Уровень их способности к взаимодействию с окружающим миром гораздо выше, чем у ближайшего родственника человека – шимпанзе.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь