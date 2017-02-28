Жительница Новосибирска прописала у себя в доме 14 мигрантов, сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

45-летняя жительница Новосибирска за 2 тысячи рублей (с одного гражданина) фиктивно поставила на учет 14 иностранных граждан Республик Узбекистана и Кыргызстана. Женщина прописала иностранцев в доме по ул. Ногина спуск в Железнодорожном районе.

Теперь женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).



Уголовное дело рассмотрит по существу мировой судья Железнодорожного района.