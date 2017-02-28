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14:09 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске за февраль трижды нарушались нормативы качества воздуха

В Челябинске за февраль исследования Роспотребнадзором состояния атмосферного воздуха показали, что 3,2% проб не отвечают требованиям гигиенических нормативов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, 1 февраля было зафиксировано превышение концентрации в воздухе взвешенных веществ и азота диоксида.

Второго февраля были превышены нормативы по содержанию в воздухе взвешенных веществ, азота диоксида и бензапирена. Незначительные нарушения были зафиксированы и 9 февраля.

Результаты лабораторных исследований направлены в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области; в Министерство экологии по Челябинской области для принятия мер в пределах полномочий.

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