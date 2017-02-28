В первый день весны в Омске будет туманно и скользко

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы сообщает, что 1 марта на дорогах Омской области ожидается гололедица. Местами пройдёт небольшой снег. Утром и днём в отдельных районах прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит −8…−13°, при прояснении до -18°. Днём потеплеет до −1…−6°.

В четверг, 2 марта, погода особо не изменится. Ночью ожидается −6…−11°, при прояснении до -16°. Днём останется −1…−6°. Сохранится небольшой снег.

На пятницу, 3 марта, метеорологи обещают небольшие осадки — снег и мокрый снег, а также слабые гололёдные явления. Ночью будет −5…−10°. Днём температура воздуха поднимется выше нуля: −3…+2°.