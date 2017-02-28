В первый день весны в Омске будет туманно и скользко
Синоптики опубликовали уточнённый прогноз погоды на самое начало марта.
Синоптики опубликовали уточнённый прогноз погоды на самое начало марта.
В четверг, 2 марта, погода особо не изменится. Ночью ожидается −6…−11°, при прояснении до -16°. Днём останется −1…−6°. Сохранится небольшой снег.
На пятницу, 3 марта, метеорологи обещают небольшие осадки — снег и мокрый снег, а также слабые гололёдные явления. Ночью будет −5…−10°. Днём температура воздуха поднимется выше нуля: −3…+2°.