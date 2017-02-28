80 стерилизованных и чипированных собак выпустили на волю питомники Иркутска

Еще пара минут, и они на воле. За полгода пребывания в кинологическом питомнике дворняжек откормили, стерилизовали и чипировали. У каждой теперь есть паспорт и индивидуальный номер. Перед выпуском в город, животных обязательно проверяют эпидемиологи. Только здоровые собаки обретут свободу. Специалисты говорят, теперь четвероногие менее агрессивны.

— Примерно через месяц после кастрации и стерилизации, когда гормоны утихают, животные зачастую становятся более спокойные, менее подвержены агресии. И соответственно, меньше вероятности того, что животное будет агрессивно к людям, — говорит ветеринарный врач Илья Яркин.

По словам кинологов, в области проблема с бездомными животными стоит остро. Только в Иркутске отловили почти тысячу собак. Они обитали в густонаселенных районах. Нередко рядом со школами и детскими садами.

— Животных много там, где есть кормовая база, где их подкармливают. Население просто не понимает, что когда они подкармливают, животные размножаются. В первую очередь, должна быть стерилизация и кастрация, — говорит директор кинологической службы «К-9» Вячеслав Славин.

Из тысячи отловленных собак 80 только в этом питомнике по госконтрактам стерилизовали и выпустили на волю. Эти животные уже не будут размножаться.