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14:08 (мск), источник: Вести Иркутск

80 стерилизованных и чипированных собак выпустили на волю питомники Иркутска

На иркутские улицы выпустили 80 бездомных дворняг. Специалисты питомника «К9» стерилизовали их и установили чипы.

Еще пара минут, и они на воле. За полгода пребывания в кинологическом питомнике дворняжек откормили, стерилизовали и чипировали. У каждой теперь есть паспорт и индивидуальный номер. Перед выпуском в город, животных обязательно проверяют эпидемиологи. Только здоровые собаки обретут свободу. Специалисты говорят, теперь четвероногие менее агрессивны.

— Примерно через месяц после кастрации и стерилизации, когда гормоны утихают, животные зачастую становятся более спокойные, менее подвержены агресии. И соответственно, меньше вероятности того, что животное будет агрессивно к людям, — говорит ветеринарный врач Илья Яркин.

По словам кинологов, в области проблема с бездомными животными стоит остро. Только в Иркутске отловили почти тысячу собак. Они обитали в густонаселенных районах. Нередко рядом со школами и детскими садами.

— Животных много там, где есть кормовая база, где их подкармливают. Население просто не понимает, что когда они подкармливают, животные размножаются. В первую очередь, должна быть стерилизация и кастрация, — говорит директор кинологической службы «К-9» Вячеслав Славин.

Из тысячи отловленных собак 80 только в этом питомнике по госконтрактам стерилизовали и выпустили на волю. Эти животные уже не будут размножаться.

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