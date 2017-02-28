Летом 2017-го года часть пригородных автобусов перестанут заходить в центр Иркутска

Железнодорожный вокзал областного центра. Именно здесь останавливаются одни из самых востребованных междугородных автобусов. Например, «Ангарск — Иркутск». Но у властей есть планы не пускать их по центральным улицам. И конечная остановка будет, к примеру, в Ленинском районе.

— Если людям придется пересаживаться ещё на двух, трех автобусах, сколько они денег будут платить тогда за проезд? Кто ездить-то будет? — говорит водитель маршрута «Иркутск-Ангарск» Олег.

Планы по созданию администрацией Иркутска новых транспортно-пересадочных узлов возмущают и пассажиров. Ведь не секрет, что в часы пик уехать на муниципальных автобусах нереально. А тут к горожанам прибавятся и гости города.

— Студенты едут, люди на работу пожилого возраста. Так что это просто необходимость наша жизненная. И исключить так объезд, я считаю, что это нецелесообразно, — говорит жительница Иркутска Валентина.

У второй стороны свои аргументы. Новая схема должна разгрузить центральные улицы от пригородных автобусов. Как нам сообщили в администрации, планируется ввести и новую форму оплаты проезда. Это так называемый единый электронный билет.

— Перевозчик когда рассчитывает свою перевозку. Допустим, он считает Ангарск — центр Иркутска, он закладывает стоимость своей поездки, вот это расстояние которое он пройдет с Узловой до центра города. Вот на эту сумму поездки должна быть уменьшена его стоимость поездки. А пассажир должен иметь возможность по одному и тому же билету, который он купил в Ангарске, продолжить путь уже на местном пассажирском транспорте по цене городского проезда, — говорит начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский.

В Иркутске построят пять пересадочных узлов. В районе Центрального рынка, станции «Академической», аэропорта и железнодорожного вокзала. Первый — в районе «Узловой», — должен заработать уже этим летом. А полностью схема движения пригородного транспорта изменится к 2019 году.