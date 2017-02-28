В Ростове восстановили трамвайное движение на Сельмаш

Он проходит по улицам Максима Горького, Ченцова, 14-ой линии и 1-й Конной Армии.

Напомним, что движение на участке трамвайной линии закрывали в начале октября прошлого года из-за реконструкции путей на 14-й Линии. В частности, там организовали левостороннее движение электротранспорта. Для этого смонтировали два трамвайных пересечения: у онкоинститута в районе пер. Больничный и в районе ул. Текучева, при этом остановок между ними не будет. Остановка «Ростов-Товарный» перенесена ближе к автошколе.

Добавим, что ориентировочно с 4 марта трамвайный маршрут № 4 также будет следовать на Сельмаш.