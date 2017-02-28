В Ростове восстановили трамвайное движение на Сельмаш
В Ростове трамвай по маршруту № 10 вновь следует на Сельмаш, сообщает ресурс «Ростовский городской транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
В Ростове трамвай по маршруту № 10 вновь следует на Сельмаш, сообщает ресурс «Ростовский городской транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
Он проходит по улицам Максима Горького, Ченцова, 14-ой линии и 1-й Конной Армии.
Напомним, что движение на участке трамвайной линии закрывали в начале октября прошлого года
Добавим, что ориентировочно с 4 марта трамвайный маршрут № 4 также будет следовать на Сельмаш.