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18:03 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области проживает 18 человек в возрасте старше 100 лет

В Калининградской области проживает 18 человек в возрасте старше 100 лет. Среди старожилов — 17 женщин и только один мужчина, сообщили в региональном управлении Пенсионного фонда.

Источник: Аргументы и факты

В среду, 15 февраля, самому старому участнику штурма Кёнигсберга, калининградцу Юлию Каминскому исполнилось 106 лет. В настоящее время Юлий Маркович живёт в одном из частных пансионатов. По словам сына долгожителя, пожилой человек почти ничего не слышит, в последнее время его подводит и память.

Самая же пожилая пенсионерка, которой 106 лет, проживает в Полесском районе.

«Всего в Калининградской области числится 270 055 пенсионеров, получающих пенсии от органов Пенсионного фонда России, что составляет 27,4% от общей численности населения региона», — сообщили в пресс-службе.

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