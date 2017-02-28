В Калининградской области проживает 18 человек в возрасте старше 100 лет

В среду, 15 февраля, самому старому участнику штурма Кёнигсберга, калининградцу Юлию Каминскому исполнилось 106 лет. В настоящее время Юлий Маркович живёт в одном из частных пансионатов. По словам сына долгожителя, пожилой человек почти ничего не слышит, в последнее время его подводит и память.

Самая же пожилая пенсионерка, которой 106 лет, проживает в Полесском районе.