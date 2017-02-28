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14:40 (мск), источник: Газета.Ру

На Сицилии началось извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна, передает The Local.

Источник: AP 2017

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, извержение в настоящее время не представляют опасности для людей. Аэропорт Катании работает в штатном режиме.

Последняя серия извержений вулкана Этна произошла в мае 2016 года. Тогда несколько часов вулкан выбрасывал пепел с восточной стороны склона на высоту до 3,5 км. Извержение также сопровождалось мощными выбросами лавы.

Вулкан Этна является самым высоким в Европе, его извержение происходит регулярно. Высота Этны составляет более 3,2 тыс. м и меняется после извержения.

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