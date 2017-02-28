На Сицилии началось извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна, передает The Local.
На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна, передает The Local.
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, извержение в настоящее время не представляют опасности для людей. Аэропорт Катании работает в штатном режиме.
Последняя серия извержений вулкана Этна произошла в мае 2016 года. Тогда несколько часов вулкан выбрасывал пепел с восточной стороны склона на высоту до 3,5 км. Извержение также сопровождалось мощными выбросами лавы.
Вулкан Этна является самым высоким в Европе, его извержение происходит регулярно. Высота Этны составляет более 3,2 тыс. м и меняется после извержения.