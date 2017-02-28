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14:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Определилась тройка лучших барменов Казани

Второе место профессионального состязания оставил за собой представитель ГРК «Ривьера».

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Антон Галушин из ресторана «Урюк» был признан лучшим барменом Казани на церемонии награждения городского конкурса профессионального мастерства работников предприятий туристической и гостиничной индустрий «Звезды гостеприимства», который в эти минуты проходит в Казанской ратуше.

Второе место профессионального состязания оставил за собой представитель ГРК «Ривьера». Бармен ГТРК «Корстон» Руслан Хайретдинов завоевал «бронзу» конкурса.

Конкурсным заданием барменов было приготовление одного авторского коктейля в двух экземплярах. Готовили молодые миксологи только из тех ингредиентов, которые были предложены жюри: несколько видов алкоголя — виски, джин, текила, ром, несколько видов сиропа и сока. Критерием оценки конкурсантов служило правильное, классическое приготовление.

«Могу отметить, что ребята собрались подготовленные, с хорошим уровнем. Конечно, это были их авторские коктейли, но существует классическая схема, стандартизированная и принятая во всем мире, согласно ее составляющим и проводили оценку», — рассказал председатель жюри состязания барменов, директор сети ресторанов «Все свои» Сергей Левицкий.

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