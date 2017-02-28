МЧС рекомендует татарстанцам отказаться от дальних поездок и использования личного транспорта

(Город Казань KZN.RU, 28 февраля). МЧС РТ рекомендует татарстанцам 28 февраля и 1 марта воздержаться от дальних поездок и использования личного автотранспорта, а также от длительных прогулок, активного отдыха на природе. Это связано с погодными условиями.

Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ночью и утром местами в Татарстане ожидается туман с видимостью 500 м и менее. В связи с этим МЧС РТ выпустило ряд рекомендаций для населения. Полный список предписаний размещен на сайте ведомства.