ГИБДД Симферополя пожаловалась Бахареву на подрядчиков, ремонтирующих объездную дорогу и улицу Ялтинская

По словам Педана, подрядчик никак не обеспечивает безопасность движения и не оборудует зону ремонтных работ.

«Разрешите обратить внимание на работы, которые проводятся по ремонту объездной дороги и улицы Ялтинской. Подрядные организации, которые заканчивают реконструкции, проводят работы, как у меня складывается впечатление, “цель оправдывает средства”. Никакие санкции на них не действуют. Мы их привлекли в прошлом к административной ответственности в виде штрафов до 3000 тысяч. Место производства работ они не оборудуют согласно схемам», — заявил Педан.

В свою очередь Бахарев предложил «отвечать им (подрядчикам — ред.) той же монетой».

«Раз они так себя ведут, то и мы будем себя вести соответствующим образом. Только в рамках закона», — подытожил Бахарев.