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14:22 (мск), источник: РИА Крым

ГИБДД Симферополя пожаловалась Бахареву на подрядчиков, ремонтирующих объездную дорогу и улицу Ялтинская

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости (Крым). Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Симферополю Сергей Педан на оперативно-хозяйственном совещании во вторник пожаловался главе администрации Симферополя Геннадию Бахареву на подрядчиков, выполняющих работы по ремонту Симферопольской объездной и улицы Ялтинская.

Источник: РИА "Новости"

По словам Педана, подрядчик никак не обеспечивает безопасность движения и не оборудует зону ремонтных работ.

«Разрешите обратить внимание на работы, которые проводятся по ремонту объездной дороги и улицы Ялтинской. Подрядные организации, которые заканчивают реконструкции, проводят работы, как у меня складывается впечатление, “цель оправдывает средства”. Никакие санкции на них не действуют. Мы их привлекли в прошлом к административной ответственности в виде штрафов до 3000 тысяч. Место производства работ они не оборудуют согласно схемам», — заявил Педан.

В свою очередь Бахарев предложил «отвечать им (подрядчикам — ред.) той же монетой».

«Раз они так себя ведут, то и мы будем себя вести соответствующим образом. Только в рамках закона», — подытожил Бахарев.

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