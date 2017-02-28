В Херсонесе хотят создать водные ворота

По ее словам, соответствующее предложение было озвучено в представленной Минкульту РФ концепции развития «Херсонеса». Уже оформлены документы на расположенный на территории заповедника причал, получен паспорт объекта и в ближайшее время планируется его ремонт.

«Представьте, если будет возможность с Арт-бухты, с площади Нахимова и из центра города водным путем оказаться в Херсонесе? Это было бы здорово. Сейчас есть некоторые юридические препоны, но нет таких вопросов, которые невозможно было бы решить. Водные ворота Херсонеса — это было бы здорово», — уверена Мельникова.

По ее словам, морское сообщение и сама по себе «идея корабля» добавит эмоциональную составляющую музею-заповеднику, и облегчит транспортную нагрузку на территорию.