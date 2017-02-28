В Херсонесе хотят создать водные ворота
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости (Крым). Морское сообщение между «Херсонесом» и центральными бухтами Севастополя усилит туристическую привлекательность
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости (Крым). Морское сообщение между «Херсонесом» и центральными бухтами Севастополя усилит туристическую привлекательность
По ее словам, соответствующее предложение было озвучено в представленной Минкульту РФ концепции развития «Херсонеса». Уже оформлены документы на расположенный на территории заповедника причал, получен паспорт объекта и в ближайшее время планируется его ремонт.
«Представьте, если будет возможность с
По ее словам, морское сообщение и сама по себе «идея корабля» добавит эмоциональную составляющую
«Хочется выразить великую идею и весь смысл того, что произошло, чему нет аналогов в России. Сюда приплыла цивилизация, Греция, с ее культурой, философией и наукой. Поэтому вот эта “идея корабля” очень важна. Если к нам приплывут гости на кораблях, катерах, то это,