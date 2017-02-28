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14:21 (мск), источник: РИА Крым

В Херсонесе хотят создать водные ворота

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости (Крым). Морское сообщение между «Херсонесом» и центральными бухтами Севастополя усилит туристическую привлекательность музея-заповедника и придаст ему «древнегреческую романтику», уверена директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, соответствующее предложение было озвучено в представленной Минкульту РФ концепции развития «Херсонеса». Уже оформлены документы на расположенный на территории заповедника причал, получен паспорт объекта и в ближайшее время планируется его ремонт.

«Представьте, если будет возможность с Арт-бухты, с площади Нахимова и из центра города водным путем оказаться в Херсонесе? Это было бы здорово. Сейчас есть некоторые юридические препоны, но нет таких вопросов, которые невозможно было бы решить. Водные ворота Херсонеса — это было бы здорово», — уверена Мельникова.

По ее словам, морское сообщение и сама по себе «идея корабля» добавит эмоциональную составляющую музею-заповеднику, и облегчит транспортную нагрузку на территорию.

«Хочется выразить великую идею и весь смысл того, что произошло, чему нет аналогов в России. Сюда приплыла цивилизация, Греция, с ее культурой, философией и наукой. Поэтому вот эта “идея корабля” очень важна. Если к нам приплывут гости на кораблях, катерах, то это, во-первых, облегчит транспортную нагрузку на Херсонес, а во-вторых, придаст романтическое ощущение. Поскольку любое посещение музея — это культурно-эмоциональный взрыв, который должен остаться с человеком на всю жизнь», — подчеркнула Светлана Мельникова.

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