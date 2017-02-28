Путевку в детский лагерь нужно оформлять уже сейчас

Подать заявление можно в органы опеки и попечительства, в управление соцзащиты населения или через МФЦ. Путевки бесплатные. Преимуществом в очереди на отдых пользуются дети из многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды или имеющие родителя с ограниченными возможностями здоровья.

— Родители, желающие для своего ребенка самостоятельно купить путевку в любой санаторий, либо в лагерь, также имеют возможность получить 50% от среднекраевой стоимости за приобретенную путевку, — Виктория Чубасова, начальник управления оздоровления и отдыха детей.

Всего в этом году выделили более 30 тысяч путевок. Среди них 197 в знаменитый лагерь «Орленок». Туда отправят отдыхать детей, отличившихся в учебе, спорте или искусстве.