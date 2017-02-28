В Волгограде 8 марта пройдет гранд-финал конкурса «Мисс Волгоград-2017»

Гранд-финал конкурса «Мисс Волгоград-2017» состоится 8 марта в ТРЦ «Акварель» в Советском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ТРЦ «Акварель», конкурс пройдет среди незамужних девушек в возрасте от 15 до 23 лет, которые прошли кастинг. Победительница отправится представлять Волгоградскую область на Всероссийском финале конкурса «Мисс Россия» в Москве. Отметим, что конкурсантки готовились к мероприятию в течение двух месяцев. Они брали уроки дефиле, участвовали в фотоссесиях, снимали видео-дневники и учились танцевать. «Одной из самых впечатляющих и зрелищных постановок станет огромный русский хоровод, в котором закружатся сразу все участницы конкурса. Для каждой из них домашним заданием стало создание русского народного костюма, поэтому будет разнообразный полет фантазии вплоть до народного купальника. Будут также представлены всевозможные бразильские, китайские, испанские костюмы», — добавили в ТРЦ «Акварель». Отметим, что конкурс проходит на открытой площадке в свободном доступе для зрителей уже третий год подряд. Прийти и поддержать участниц может любой желающий.