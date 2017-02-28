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14:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде 8 марта пройдет гранд-финал конкурса «Мисс Волгоград-2017»

Победительница представит регион на всероссийском конкурсе красоты.

Гранд-финал конкурса «Мисс Волгоград-2017» состоится 8 марта в ТРЦ «Акварель» в Советском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ТРЦ «Акварель», конкурс пройдет среди незамужних девушек в возрасте от 15 до 23 лет, которые прошли кастинг. Победительница отправится представлять Волгоградскую область на Всероссийском финале конкурса «Мисс Россия» в Москве. Отметим, что конкурсантки готовились к мероприятию в течение двух месяцев. Они брали уроки дефиле, участвовали в фотоссесиях, снимали видео-дневники и учились танцевать. «Одной из самых впечатляющих и зрелищных постановок станет огромный русский хоровод, в котором закружатся сразу все участницы конкурса. Для каждой из них домашним заданием стало создание русского народного костюма, поэтому будет разнообразный полет фантазии вплоть до народного купальника. Будут также представлены всевозможные бразильские, китайские, испанские костюмы», — добавили в ТРЦ «Акварель». Отметим, что конкурс проходит на открытой площадке в свободном доступе для зрителей уже третий год подряд. Прийти и поддержать участниц может любой желающий.

Кроме того, в этот день в торговом центре пройдет гранд-финал конкурса красоты «Маленькая Мисс Волгоград-2017». В нем примут участие девочки в возрасте от 3 до 15 лет. Победительница конкурса отправится на Всероссийский финал конкурса «Маленькая Мисс Россия-2017».

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