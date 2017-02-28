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14:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Год экологии в Башкирии появятся геопарк под эгидой ЮНЕСКО, еще одна ООПТ регионального значения и природный парк «Зилим»

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В текущем Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Башкортостане решится вопрос о создании на территории республики геопарка под эгидой ЮНЕСКО, присвоении статуса ООПТ регионального значения Уфимскому лимонарию, а также появится пятый по счету природный парк республиканского значения — парк «Зилим» в районе Киндерлинской пещеры.

Источник: Башинформ

В настоящее время на территории Башкортостана представлены 218 ООПТ различных уровней и категорий. К территориям республиканского значения отнесены четыре природных парка, 27 государственных природных заказников и 182 памятника природы. К ООПТ федерального значения относятся три заповедника, национальный парк «Башкирия» и Ботанический сад-институт. В республике создан биосферный резерват «Башкирский Урал» по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» — это 41-й по счету резерват в РФ и один из лучших примеров в стране, где объединены ООПТ разных категорий — два заказника республиканского значения и природный парк «Мурадымовское ущелье». О том, какие изменения ждут уникальные объекты республики в этом году, рассказали на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» представители Минэкологии РБ и руководители ООПТ региона.

«Надеемся, что до конца года удастся реализовать планы по созданию на северо-востоке республики геологического парка под эгидой ЮНЕСКО — территории рекреационной туристической зоны, что придаст мировую значимость уникальным природным объектам. Также планируется довести начатую в прошлом году инициативу по присвоению статуса ООПТ регионального значения Уфимскому лимонарию. Работа по актуализации перечня ООПТ будет продолжена, в республике еще 20 объектам можно присвоить статус ООПТ. До конца года у нас появится пятый по счету природный парк республиканского значения — парк “Зилим” в районе Киндерлинской пещеры», — сообщил заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдус Яхин.

«Сегодня национальные парки и заповедники по качеству инфраструктуры, по предлагаемым услугам ничуть не уступают европейским и азиатским. У нас только в прошлом году поток туристов увеличился почти в два раза, четыре природных парка республики посетили 154 тысячи человек», — подчеркнул руководитель Дирекции по ООПТ Минэкологии РБ Марат Хасанов.

В этом году запланировано обустройство существующих экотроп, будут создаваться новые туристические маршруты. Шесть маршрутов предлагаются туристам в природном парке Иремель, в том числе эколого-культурный маршрут «Тропою Урал-батыра» по мотивам народного башкирского эпоса. В Мурадымовском ущелье запускается новая туристическая тропа «Голубиный грот». В планах Национального парка «Башкирия» создание совместных маршрутов по территории биорезервата «Башкирский Урал», по заповеднику «Шульган-Таш». Большой интерес вызывают спелеомаршруты. Большая часть пещер находится на территории национального парка, построено пять гостевых домов, которые будут использоваться как кордоны и как места проживания для туристов. Интересны сплавы по рекам Нугуш и Агидель. Здесь устанавливаются беседки, контейнеры для сбора отходов, костровища, мангалы, туалеты. Ведется обустройство территории рядом с водопадом Куперля, объект ограждается деревянными конструкциями.

В 2016 году на содержание заказников и природных парков республики из регионального бюджета было выделено 36 млн рублей. Кроме того, ООПТ зарабатывают сами — организуются туристические и другие услуги, развивается хозяйственная деятельность. В прошлом году эта сумма составила порядка 20 млн рублей. Доходы природных объектов направляются на их содержание и развитие. «Нужно отметить, что разные особо охраняемые природные территории финансируются по-разному, всё зависит от того, как работает коллектив», — сказал директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов. «Большая проблема, которая останавливает приход крупных инвесторов на данные территории, — отсутствие электричества, дорог и газификации, — отметил Ильдус Яхин. — Представители бизнеса понимают, что это зоны особого внимания, есть ограничения по строительству. В настоящее время ведутся переговоры с предпринимателями, готовыми прийти со своими проектами в природный парк «Аслыкуль».

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