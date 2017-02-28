Светофорное регулирование планируется ввести на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде с 6 марта

Как сообщается на сайте нижегородского «Центра организации дорожного движения», светофор будет работать в трехфазном режиме.

Согласно схеме пофазного разъезда, размещенной на сайте ЦОДД, светофор будет направлять потоки идущие и спускающиеся с Канавинского моста в сторону заречной части города.

Кроме того, запланирована реконструкция светофорного объекта на улицы Самаркандская и Должанская.

Также с 6 марта вводится ограничение движения на улице Самаркандская (от улицы Совнаркомовская моста до улицы Должанская). Проезжая часть будет сужена до 4,5 метров.

Ранее сообщалось, что десять улиц в Нижнем Новгороде, в том числе Должанскую, Самаркандскую и Совнаркомовскую, планируется сделать пешеходными на время чемпионата мира по футболу в 2018 году.