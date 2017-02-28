Многие водители в Молдове рискуют с 1 апреля остаться без машин
Это не шутки: с 1 апреля в Молдове нельзя будет зарегистрировать завезенное
Это не шутки: с 1 апреля в Молдове нельзя будет зарегистрировать завезенное
КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. С 1 апреля автомобили с иностранными регистрационными номерами, у владельцев которых есть прописка на территории Молдовы, будут ограничены в сроке эксплуатации на территории республики до 180 дней в году. По истечении этого срока транспортные средства должны быть либо вывезены из страны, либо зарегистрированы с уплатой необходимых в Молдове пошлин, пояснил министр финансов республики Октавиан Армашу.
По его словам, машины старше 10 лет с иностранными регистрационными номерами зарегистрировать в Молдове уже не получится.
«После 1 апреля Дорожная полиция, Погранполиция и мобильные группы Таможенной службы идентифицируют эти автомобили и направят в таможенные бюро для последующего вывоза из страны», — сказал Армашу.
Министр отметил, что после 1 апреля граждане, прописанные на территории Левобережья Днестра, автомобили которых зарегистрированы в этом регионе, смогут свободно перемещаться по всей территории республики.
Однако это право не касается жителей Правобережья, чьи машины зарегистрированы в приднестровском регионе.
Для регистрации в Молдове владельцы автомобилей с иностранными номерными знаками должны заполнить декларацию под собственную ответственность на одном из таможенных пунктов республики.
То же самое должны сделать владельцы машин с приднестровскими номерами.