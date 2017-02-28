Многие водители в Молдове рискуют с 1 апреля остаться без машин

По его словам, машины старше 10 лет с иностранными регистрационными номерами зарегистрировать в Молдове уже не получится.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. С 1 апреля автомобили с иностранными регистрационными номерами, у владельцев которых есть прописка на территории Молдовы, будут ограничены в сроке эксплуатации на территории республики до 180 дней в году. По истечении этого срока транспортные средства должны быть либо вывезены из страны, либо зарегистрированы с уплатой необходимых в Молдове пошлин, пояснил министр финансов республики Октавиан Армашу.

«После 1 апреля Дорожная полиция, Погранполиция и мобильные группы Таможенной службы идентифицируют эти автомобили и направят в таможенные бюро для последующего вывоза из страны», — сказал Армашу.

Министр отметил, что после 1 апреля граждане, прописанные на территории Левобережья Днестра, автомобили которых зарегистрированы в этом регионе, смогут свободно перемещаться по всей территории республики.

Однако это право не касается жителей Правобережья, чьи машины зарегистрированы в приднестровском регионе.

Для регистрации в Молдове владельцы автомобилей с иностранными номерными знаками должны заполнить декларацию под собственную ответственность на одном из таможенных пунктов республики.

То же самое должны сделать владельцы машин с приднестровскими номерами.