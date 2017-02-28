Вместо Ёбурга — Ёбруг: власти Красноуральска переименовали столицу Урала

Согласно допущенной ошибке теперь традиционное короткое название столицы Урала «Ёбург» можно трактовать как «Ёбруг».

Тотальную ошибку заметила одна из пользователей социальных сетей Анна Пудова, опубликовав фото с дорожным указателем на автодороге Красноуральск — Верхняя тура. В названии уральской столицы перепутаны местами две буквы: вместо названия «Екатеринбург», написано «Екатеринбруг».

Под Красноуральском появился дорожный указатель, где в названии столицы Урала перепутаны буквы местами, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 28 февраля.

Отметим, что вчера Красноуральск посещал прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, где у него состоялся прием граждан. Помимо вопросов ЖКХ, одной из главных обсуждаемых тем от местных жителей была судьба Красноуральского химзавода.

Ранее «АиФ-Урал» писал, что бывшей собственнице уральского завода Ларисе Губайдуллиной в скором времени будет предъявлено обвинение по уголовной статье 217 УК РФ за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.