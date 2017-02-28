Вместо Ёбурга — Ёбруг: власти Красноуральска переименовали столицу Урала
Дорожники перепутали наименование Екатеринбурга.
Дорожники перепутали наименование Екатеринбурга.
Под Красноуральском появился дорожный указатель, где в названии столицы Урала перепутаны буквы местами, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 28 февраля.
Тотальную ошибку заметила одна из пользователей социальных сетей Анна Пудова, опубликовав фото с дорожным указателем на автодороге Красноуральск — Верхняя тура. В названии уральской столицы перепутаны местами две буквы: вместо названия «Екатеринбург», написано «Екатеринбруг».
«Местные власти решили переименовать столицу Урала», — отметила Анна на своей странице.
Согласно допущенной ошибке теперь традиционное короткое название столицы Урала «Ёбург» можно трактовать как «Ёбруг».
Отметим, что вчера Красноуральск посещал прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, где у него состоялся прием граждан. Помимо вопросов ЖКХ, одной из главных обсуждаемых тем от местных жителей была судьба Красноуральского химзавода.
Ранее «АиФ-Урал» писал, что бывшей собственнице уральского завода Ларисе Губайдуллиной в скором времени будет предъявлено обвинение по уголовной статье 217 УК РФ за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.