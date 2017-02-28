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14:42 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Вместо Ёбурга — Ёбруг: власти Красноуральска переименовали столицу Урала

Дорожники перепутали наименование Екатеринбурга.

Под Красноуральском появился дорожный указатель, где в названии столицы Урала перепутаны буквы местами, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 28 февраля.

Тотальную ошибку заметила одна из пользователей социальных сетей Анна Пудова, опубликовав фото с дорожным указателем на автодороге Красноуральск — Верхняя тура. В названии уральской столицы перепутаны местами две буквы: вместо названия «Екатеринбург», написано «Екатеринбруг».

«Местные власти решили переименовать столицу Урала», — отметила Анна на своей странице.

Согласно допущенной ошибке теперь традиционное короткое название столицы Урала «Ёбург» можно трактовать как «Ёбруг».

Отметим, что вчера Красноуральск посещал прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, где у него состоялся прием граждан. Помимо вопросов ЖКХ, одной из главных обсуждаемых тем от местных жителей была судьба Красноуральского химзавода.

Ранее «АиФ-Урал» писал, что бывшей собственнице уральского завода Ларисе Губайдуллиной в скором времени будет предъявлено обвинение по уголовной статье 217 УК РФ за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.

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