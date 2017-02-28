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14:38 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Южном Урале совпало число браков и разводов — ЗАГС

Также в Челябинской области года выросла рождаемость.

Число заключенных браков в наступившем 2017 году почти полностью совпадает с количеством разводов.

Согласно информации Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области, в этом году 2014 пар в области вступили в брак, а 1204 — оформили развод.

По итогам 2016 года статистика не такая однозначная: 23589 пар заключили брак; 15986 — расторгли брак. Причем, пик разводов пришелся на март прошлого года — 1522 развода зафиксировано в марте 2016 года.

Позитивной новостью стали данные о росте рождаемости в январе текущего года по сравнению с прошлым годом: в январе этого года число рождений составило 3453, а в январе 2016-го родились 3373 ребенка.

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