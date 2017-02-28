Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Алексей Козак, Юлия Шойгу: как сложилась карьера детей чиновников
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
16Скончался Виталий Чуркин
14:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимцы могут выявить одаренность своих детей на «Семейной субботе»

УФА, 28 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Уфимцы могут выявить одаренность своих детей на встрече «Семейная суббота», которую организует Институт семьи и детства БГПУ им. М. Акмуллы.

Родители смогут узнать признаки и качества одаренной личности и посмотреть под другим углом зрения на своих детей. В программе дня открытая лекция «Маленький гений» доктора психологических наук, профессора Людмилы Дмитриевой.

Кроме того, состоится практикум по выявлению и поддержке одаренности ребенка. Занятия проводятся бесплатно, вход свободный для всех желающих. Пока родители на лекции, дети будут играть и заниматься с психологами и педагогами в игротеке, а также посетят занятие по «сказкотерапии».

Мероприятие пройдет 4 марта по адресу: ул. Чернышевского, 25а. Начало в 11.00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Скончался легендарный нападающий сборной СССР по хоккею
Верховный суд потребовал пересмотреть дело Евгении Чудновец
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей
Руководство Samsung ушло в отставку
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Беспилотник «зашили» в ракету РСЗО «Смерч» НПО «Сплав» разработало уникальный беспилотник, который «зашит» в снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч»
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными Уровень их способности к взаимодействию с окружающим миром гораздо выше, чем у ближайшего родственника человека – шимпанзе.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь