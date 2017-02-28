Уфимцы могут выявить одаренность своих детей на «Семейной субботе»

Родители смогут узнать признаки и качества одаренной личности и посмотреть под другим углом зрения на своих детей. В программе дня открытая лекция «Маленький гений» доктора психологических наук, профессора Людмилы Дмитриевой.

Кроме того, состоится практикум по выявлению и поддержке одаренности ребенка. Занятия проводятся бесплатно, вход свободный для всех желающих. Пока родители на лекции, дети будут играть и заниматься с психологами и педагогами в игротеке, а также посетят занятие по «сказкотерапии».

Мероприятие пройдет 4 марта по адресу: ул. Чернышевского, 25а. Начало в 11.00.