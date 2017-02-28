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14:49 (мск), источник: Югополис

1 марта в Краснодаре ожидается потепление до +17°

В Краснодарском крае календарная весна начнется с летней погодой.

Так, по данным краевого гидрометцентра, в регионе 1 и 2 марта ожидается температура воздуха ночью +1…+6°, днем 10−15° тепла, местами по югу — до 18°. В Краснодаре столбик термометра 1 марта поднимется до отметки +17°.

На Черноморском побережье 1—2 марта без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6−11 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 5−10° тепла, днем 13−18°.

Необычно теплая погода сохранится в регионе до выходных включительно, утром и ночью местами вероятен туман. Температура начнет постепенно понижаться после 10 марта.

Причиной аномально теплой погоды является устойчивый зональный перенос воздушных масс, открывший дорогу теплому атлантическому воздуху. В настоящее время западно-восточный процесс в атмосфере над Европой поддерживается высоким обширным циклоном с центром над Северным морем.

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1 марта в Краснодаре ожидается потепление до +17°
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