1 марта в Краснодаре ожидается потепление до +17°
В Краснодарском крае календарная весна начнется с летней погодой.
В Краснодарском крае календарная весна начнется с летней погодой.
Так, по данным краевого гидрометцентра, в регионе 1 и 2 марта ожидается температура воздуха ночью +1…+6°, днем 10−15° тепла, местами по югу — до 18°. В Краснодаре столбик термометра 1 марта поднимется до отметки +17°.
На Черноморском побережье
Необычно теплая погода сохранится в регионе до выходных включительно, утром и ночью местами вероятен туман. Температура начнет постепенно понижаться после 10 марта.
Причиной аномально теплой погоды является устойчивый зональный перенос воздушных масс, открывший дорогу теплому атлантическому воздуху. В настоящее время