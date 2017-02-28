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15:51 (мск), источник: РИА Новости

Крымские музеи ожидают нового заседания суда по «скифскому золоту»

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости, Максим Грознов. Дата судебного разбирательства по апелляции крымских музеев, поданной после решения суда Амстердама в отношении коллекции «скифского золота» еще не известна музеям полуострова, сказала журналистам в Симферополе директор археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова.

Источник: Reuters

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

«Апелляция была подана, и пока информацию (о дате судебного заседания) от наших адвокатов мы не получили. Пока дата заседания неизвестна», — сказала Мельникова.

Глава музея в Севастополе напомнила, что Херсонесский музей менее других пострадал в этой ситуации, если измерять ущерб «объемом коллекции». Однако несомненной утратой Мельникова считает отсутствие в экспозиции Херсонеса каменного документа на греческом языке, датируемого 4 веком с присягой-декретом, восхваляющим первого историка Херсонеса Сирискла. Всего из музея Херсонес в коллекцию, которая была отправлена в Нидерланды вошло 28 артефактов.

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