Крымские музеи ожидают нового заседания суда по «скифскому золоту»

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

«Апелляция была подана, и пока информацию (о дате судебного заседания) от наших адвокатов мы не получили. Пока дата заседания неизвестна», — сказала Мельникова.