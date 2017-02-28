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15:14 (мск), источник: "Российская газета"

Верховный суд обязал пересмотреть дело осужденной за репост Чудновец

Верховный суд РФ обязал Курганский облсуд пересмотреть дело Евгении Чудновец — осужденной за респот видео с ребенком работницы детсада.

Напомним, ранее заместитель Генпрокурора Леонид Коржинек попросит ВС отменить приговор «за отсутствием состава преступления».

«Верховный суд счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда», — сказала представитель суда агентству РИА Новости.

Еще в 2015 году Чудновец скопировала на свою страничку трехсекундную запись со сценой издевательств над мальчиком в летнем лагере, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. В общем и целом девушка своей цели достигла: ролик лег в основу уголовного дела и вожатые, записавшие его, понесли наказание. Однако позднее виновной в распространение детской порнографии признали уже саму Евгению.

8 ноября 2016 года Катайский районный суд вынес приговор по статье 242.1, части 2 УК РФ и приговорил жительницу Екатеринбурга к шести месяцам колонии. Позднее Курганский облсуд смягчил наказание на месяц — срок заключения истекает 7 апреля. После появления информации о кассационном представлении на приговор адвокат Алексей Бушмаков выразил надежду, что его подзащитную могут отпустить накануне 8 марта.

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