Верховный суд обязал пересмотреть дело осужденной за репост Чудновец

Напомним, ранее заместитель Генпрокурора Леонид Коржинек попросит ВС отменить приговор «за отсутствием состава преступления».

«Верховный суд счел доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внес кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда», — сказала представитель суда агентству РИА Новости.

Еще в 2015 году Чудновец скопировала на свою страничку трехсекундную запись со сценой издевательств над мальчиком в летнем лагере, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме. В общем и целом девушка своей цели достигла: ролик лег в основу уголовного дела и вожатые, записавшие его, понесли наказание. Однако позднее виновной в распространение детской порнографии признали уже саму Евгению.

8 ноября 2016 года Катайский районный суд вынес приговор по статье 242.1, части 2 УК РФ и приговорил жительницу Екатеринбурга к шести месяцам колонии. Позднее Курганский облсуд смягчил наказание на месяц — срок заключения истекает 7 апреля. После появления информации о кассационном представлении на приговор адвокат Алексей Бушмаков выразил надежду, что его подзащитную могут отпустить накануне 8 марта.