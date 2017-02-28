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15:34 (мск), источник: Volga News

В Самаре пройдет фестиваль нового документального кино «Окраина»

В Центре российской кинематографии «Художественный» 1 марта в 19.00 в рамках фестиваля нового документального кино «Окраина» пройдет показ фильмов, лекция «Что не так с российским кино? (на самом деле, все так)» киноведа Михаила Захарова и творческая встреча с создателями фильмов, сообщает Агентство социокультурных технологий.

«Окраина» — это цикл переездных мероприятий, участники которого проводят показы и лекции о современном авторском кино в регионах. Первый цикл лекций и показов состоится в Поволжье: Нижний Новгород, Пенза, Самара, Тольятти и Набережные Челны. По возвращению авторы опубликуют путевые дневники о посещенных местах.

В программе вводная лекция о современном российском авторском кино и его положении на международных кинофестивалях от Михаила Захарова (киновед, ВГИК), а также фильмы режиссеров — выпускников Московской школы нового кино (лаборатория Артура Аристакисяна) — участники фестивалей АртДокФест (Москва), Послание к человеку (СПб), Лiстапад (Минск), Siberia DOC (Новосибирск, Иркутск, Красноярск). Куратор программы — Ирина Дмитриева (выпускница МШНК, лаборатория Бакурадзе и Хомерики).

Участники встречи заявили следующую концепцию программы показов: «В настоящее время нам кажется важным установить живой диалог с отдаленными уголками России. Москва и Петербург претендуют на диктатуру моды и актуальных веяний в искусстве, заявляют автономию на культурную жизнь, но зачастую продукты столичной творческой деятельности оказываются редкими залетными птицами в регионах и так и оседают в пределах “двух столиц”, оказывая минимальное влияние на развитие идей в России. Мы хотели бы изменить этот стереотип».

Цель «Окраины» — познакомить зрителей с работами выпускников лаборатории Артура Аристакисяна — они, в отличие от своего мастера, снимают фильмы практически бессловесные; в них уже нет той категоричности и мессианства, которые присущи «Ладоням» или «Месту на земле». Молодые люди осторожны в своих высказываниях, что не означает, что их взгляд менее пытлив, а их видение более компромиссное; их фильмы доступнее и могут служить хорошим введением в эстетику поэтической документалистики Аристакисяна, оставаясь при этом уникальными авторскими высказываниями.

Три фильма «Окраины» объединяет фиксация режиссеров на стихиях: воде, огне, земле; взгляды режиссеров, однако, разнятся. Открывает программу «Путешествие» Константина Бушманова (2014), фильм, который за счет своей суггестивной природы погружает зрителя в необходимый контекст, возможно, буквально. Фильм Бушманова о воде, ее текстурах, свойствах, изменчивости, неостановимости. По водной глади скользит катер; на катере веселятся молодые люди; мы не знаем не то что их имен — мы и лица их видим с трудом. Шум катера заглушает речь, едва слышен смех, цель путешествия остается загадкой. Может, и цели никакой не было — только избыточное удовольствие от воды; вода как образ бессознательного, вода как символ жизни и бесконечности.

Продолжает программу полнометражный фильм «Огонь» Нади Захаровой (2016). В «Огне» Захарова пытается попасть в зазор между тьмой и светом: камера вглядывается в лица, которые при рассмотрении оказываются непрозрачными, в животных, в природу, ищет огонь в земле, в людях, в солнце.

Завершает программу «Яма» Елены Гуткиной и Генриха Игнатова (2015), цветной (в отличие от предыдущих) фильм. Цвет контрастирует с сепией старых снимков, демонстрируемых в начале фильма. Аналоговые фотографии создают ощущение потери, невосполнимости момента. Это фильм об одном дне из жизни болгарской деревни, о семье, переживающей утрату. Несмотря на то, что множатся листки с трауром (болгарские уличные некрологи), жизнь продолжается: пасутся овцы, звонит колокол, бабушка раскатывает тесто, жестокий и нежный ребенок бьет и тискает собаку; жизнь продолжается.

Вводная лекция: «Что не так с российским кино? (на самом деле, все так)», посвященная современному российскому кинематографическому контексту — краткий обзор образовательных институций, фестивалей, основных тенденций в сфере игрового («новые тихие») и неигрового (постдок) кино.

Также в лекции рассказ о крупных мастерах игрового кино: Кира Муратова, Александр Сокуров, Алексей Балабанов и мастер поэтической документалистики Артур Аристакисян. На что опираются российские кинематографисты при создании фильмов? Чем вдохновляются? Какие тактики существуют для депровинциализации российского кино? Как не отстать, а в чем-то перегнать Запад? Россия — окраина мирового кинематографического процесса, но это не недостаток, а преимущество, которое можно использовать.

Лектор — Михаил Захаров: киновед (ВГИК), стипендиат литературной программы Between the Lines (Айова, США), стипендиат школы современного искусства «Пайдейя», автор курса лекций Cinema Is Dead (Санкт-Петербург), автор блога проекта stenograme.ru, автор колонки о кино [moisture].

Участники творческой встречи:

Михаил Захаров — лектор программы киновед (ВГИК) и лектор — участник международной литературной программы Between the Lines на базе университета Айовы, стипендиат школы интерпретации современного искусства «Пайдейя» автор блога о неформальных практиках существования «Стенограмма» автор колонки о кино в сообществе [moisture]. Надежда Захарова — автор сценария, режиссер и оператор фильма «Огонь», выпускница Московской школы нового кино, лаборатория А. Аристакисяна. Елена Гуткина — автор сценария, режиссер, оператор, продюсер фильма «Яма», выпускница Московской школы нового кино, лаборатория А. Аристакисяна. Генрих Игнатов — автор сценария, режиссер, оператор, продюсер фильма «Яма», выпускник Московской школы нового кино, лаборатория А. Аристакисяна. Ирина Дмитриева — куратор программы, переводчик, режиссер монтажа (ВГИК), выпускница Московской школы нового кино, лаборатория Б. Бакурадзе + Н. Хомерики, автор и редактор журнала «Россия без нас», менеджер в дистрибуционной кинокомпании «Парадиз», член группы по организации премьер фильмов.

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