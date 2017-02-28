Противники передачи Исаакия РПЦ подали заявку на референдум

Ранее инициативная группа по проведению референдума по вопросу о передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ также включила в проект референдума вопросы о будущей судьбе Петропавловского собора и Спаса на Крови. В тексте проекта референдума сформулирован вопрос, согласен ли участник опроса, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения, находящиеся в собственности Петербурга здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на Крови должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями.

«Мы подали ходатайство от имени инициативной группы о проведении референдума», — сказал собеседник агентства.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.