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15:32 (мск), источник: РИА Новости

Противники передачи Исаакия РПЦ подали заявку на референдум

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Активисты инициативной группы депутатов и Российского творческого союза работников культуры во вторник подали в горизбирком ходатайство о проведении общегородского референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ, сообщил РИА Новости один из активистов, городской депутат Максим Резник.

Источник: РИА Новости

Ранее инициативная группа по проведению референдума по вопросу о передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ также включила в проект референдума вопросы о будущей судьбе Петропавловского собора и Спаса на Крови. В тексте проекта референдума сформулирован вопрос, согласен ли участник опроса, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения, находящиеся в собственности Петербурга здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на Крови должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями.

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«Мы подали ходатайство от имени инициативной группы о проведении референдума», — сказал собеседник агентства.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Высокопоставленный федеральный чиновник на условиях анонимности рассказал РИА Новости, что по Исаакиевскому собору возможны различные варианты «вплоть до государственно-конфессионального партнерства». Петербургские власти эту информацию пока не комментируют.

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