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15:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

Нетрезвый мужчина управлял маршрутным такси с пассажирами в Челябинске

Водителю грозит крупный штраф.

Водителя маршрутного такси, севшего за руль нетрезвым, задержали в Челябинске, сообщает «Первый областной» со ссылкой на ГИБДД города.

Мужчину с признаками алкогольного опьянения полицейские заметили при проверке маршрутки № 58. На момент остановки в салоне микроавтобуса находились три пассажира, которым пришлось продолжить путь на другом транспорте. Челябинец на месте прошёл проверку алкотестером и признался, что минувшим вечером употреблял спиртное. При этом он пояснил, что утром без проблем прошёл предрейсовый осмотр.

В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении, мужчине грозит штраф до 30 тысяч рублей. Машину отправили на штраф-стоянку.

Напомним, в январе сотрудники ДПС поймали нетрезвого южноуральца за рулём микроавтобуса после того, как мужчина допустил выезд на встречную полосу на трассе М-5 под Чебаркулём.

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