На трассах Волгоградской области проходит акция «Сохрани жизнь»

Дежурят на аварийно-опасных участках автодорог Москва-Волгоград в Новоаннинском районе, Волгоград — Каменск-Шахтинский в Калачевском районе и Сызрань-Саратов-Волгоград в Дубовском районе.

За два дня проведения акции выявлено более 500 нарушений. При этом 10 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, а еще 22 от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Пятеро перевозили детей без удерживающих устройств, а трое сели за руль без водительских прав.

Особое внимание было уделено пешеходам, которые шли вдоль дорог без световозвращающих элементов на одежде и подвергали себя опасности. Стражи порядка составили протоколы и провели со всеми нарушителями профилактические беседы.