На трассах Волгоградской области проходит акция «Сохрани жизнь»
На федеральных трассах Волгоградской области инспекторы ДПС проводят акцию «Сохрани жизнь».
На федеральных трассах Волгоградской области инспекторы ДПС проводят акцию «Сохрани жизнь».
Дежурят на
За два дня проведения акции выявлено более 500 нарушений. При этом 10 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, а еще 22 от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Пятеро перевозили детей без удерживающих устройств, а трое сели за руль без водительских прав.
Особое внимание было уделено пешеходам, которые шли вдоль дорог без световозвращающих элементов на одежде и подвергали себя опасности. Стражи порядка составили протоколы и провели со всеми нарушителями профилактические беседы.