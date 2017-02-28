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15:46 (мск), источник: НТА-Приволжье

Правительство Нижегородской области и строители сыграют в матче-открытии стадиона к ЧМ-2018

Правительство Нижегородской области и строители сыграют в матче-открытии стадиона «Нижний Новгород». Об этом губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он отметил, что в матче открытия стадиона в Нижнем Новгороде сыграет команда областного правительства с командой строителей арены.

Глава нижегородского региона добавил, что в настоящее время определяется время матча. «Планируем, что игра состоится в конце сентября — начале октября 2017 года», — сообщил Валерий Шанцев.

Напомним, что зампредседателя правительства России Виталий Мутко в ходе своего визита в Нижний Новгород 25 января заявил о необходимости провести на строящемся к ЧМ по футболу в Нижнем Новгороде стадионе тестовые мероприятия.

В Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе 1/8 и ¼ финала. Все подготовительные работы к чемпионату должны быть завершены к маю 2018 года.

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