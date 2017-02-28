Автобус главного ансамбля Башкирии застрял под окнами кабинета Хамитова
Ансамбль танца имени Файзи Гаскарова вынужден перенести концерт, запланированный на сегодняшний вечер в Стерлибашево.
Ансамбль танца имени Файзи Гаскарова вынужден перенести концерт, запланированный на сегодняшний вечер в Стерлибашево.
Официальная причина срыва — «плохие погодные условия на трассе».
В распоряжение ProUfu.ru попала видеозапись с застрявшим автобусом артистов, из которой становится ясно, где пролегает эта «трасса». А расположена она аккурат перед Домом правительства РБ.
На видео — артисты ансамбля пытаются достать свой автобус из глубокой снежной ямы, в которую он угодил у стен Белого дома. Тем не менее, им не помогает ни буксирующая «Нива», ни подкладывание палок под колеса.
А так выглядит официальная причина переноса концерта, размещенная в группе ансамбля.
ProUfu.ru выражает искреннюю надежду, что «трассу» перед Правительством вскоре расчистят и танцоры как можно скорее порадуют поклонников концертом.