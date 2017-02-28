Автобус главного ансамбля Башкирии застрял под окнами кабинета Хамитова

В распоряжение ProUfu.ru попала видеозапись с застрявшим автобусом артистов, из которой становится ясно, где пролегает эта «трасса». А расположена она аккурат перед Домом правительства РБ.

На видео — артисты ансамбля пытаются достать свой автобус из глубокой снежной ямы, в которую он угодил у стен Белого дома. Тем не менее, им не помогает ни буксирующая «Нива», ни подкладывание палок под колеса.

А так выглядит официальная причина переноса концерта, размещенная в группе ансамбля.