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16:06 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В марте ожидаются оттепели и сильные морозы

Среднюю температуру обещают в пределах -5+4 градусов.

Источник: AP 2017

Оттепели и сильные морозы! Синоптики прогнозируют: южноуральцам, настроившимся на потепление, март не даст расслабиться.

Среднюю температуру обещают в пределах минус 5 — плюс 4 градуса. Причем ночью, как это обычно бывает весной, будет холоднее — до -15. В некоторые дни среднесуточное колебание температур может достигать 20 градусов.

По наблюдениям метеорологов, в предыдущие годы в марте днем в среднем было -9−7 градусов. В противовес мрачному и пасмурному февралю большая часть первого весеннего месяца в этом году обещает быть солнечной. Осадков будет немного.

Так что южноуральцы еще успеют налепить снеговиков. В одной из соцсетей сегодня целая подборка зимних изваяний. Многие — с претензией на художественность.

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