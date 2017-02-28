В марте ожидаются оттепели и сильные морозы

Оттепели и сильные морозы! Синоптики прогнозируют: южноуральцам, настроившимся на потепление, март не даст расслабиться.

Среднюю температуру обещают в пределах минус 5 — плюс 4 градуса. Причем ночью, как это обычно бывает весной, будет холоднее — до -15. В некоторые дни среднесуточное колебание температур может достигать 20 градусов.

По наблюдениям метеорологов, в предыдущие годы в марте днем в среднем было -9−7 градусов. В противовес мрачному и пасмурному февралю большая часть первого весеннего месяца в этом году обещает быть солнечной. Осадков будет немного.

Так что южноуральцы еще успеют налепить снеговиков. В одной из соцсетей сегодня целая подборка зимних изваяний. Многие — с претензией на художественность.