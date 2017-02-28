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16:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области насчитали 633 улицы с одинаковым названием

Здесь, как и в большинстве российских регионов, лидируют улицы Центральные.

Агентство MediaGun выяснило, улицы с какими названиями чаще всего встречаются в городах России. Всего в стране 1 151 061 улица, и называются они в большинстве случаев по месторасположению. Так, абсолютным лидером рейтинга оказались улицы Центральные, которых насчитали более 27,2 тысячи. Чуть менее популярны названия Молодежная, Лесная, Школьная, Садовая, Новая, Советская, Набережная, Заречная, Полевая.

Омская область на этом фоне только подтверждает тенденцию: она попала в число регионов, где наиболее популярны улицы Центральные. Их здесь оказалось 633. Причем в самом Омске Центральных не так уж много и расположены они далеко не в центре: одна находится на окраине Кировского округа и по одной в поселках Большие поля, Армейский и Березовый стан. Остальные 629, судя по всему, приходятся на районы.

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Также Омская область попала в число «регионов-патриотов», где много улиц с самоназваниями. В области 44 Омских улиц. Всего в честь Омска называются десятки улиц в 41 регионе, в том числе в соседних Новосибирской, Кемеровской, Челябинской областях. Но есть Омские и в центральной России. Недавно одна из них появилась в Москве.

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