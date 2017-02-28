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18:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

К юбилею Рустама Минниханова выпустили шуточное видео с голливудскими звездами

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). По сети распространяется шуточный видеоролик, в котором известные актеры Голливуда рассказывают о якобы состоявшихся встречах с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и поздравляют его с днем рождения.

Среди звезд, поздравивших Президента РТ с 60-летним юбилеем, Вин Дизель, Анджелина Джоли, Арнольд Шварценеггер, Бенедикт Камбербэтч, Квентин Тарантино, Киану Ривз, Брюс Уиллис, Камерон Диас, Джаред Лето, Джонни Депп, Леонардо ди Каприо и другие.

Исполнитель роли Шерлока Холмса озвучивает свое намерение «все бросить и переехать к Рустаму в Татарстан», сменив фамилию Камбербэтч на Эчпочмаккетч. Вин Дизель отмечает, что прототип главного героя всех частей «Форсажа» — прототип Рустама Нургалиевича, который из-за сильной занятости не захотел сниматься в блокбастере, а Анджелина Джоли рассказывает о разводе с Бредом Питтом и своей симпатии к главе республики. Однако актриса сокрушенно качает головой: «Видный мужчина Рустам Наргалиевич» ей отказал, так как уже женат, и посоветовал ей научиться делать «эчпочмаки».

История про судака особенно хорошо звучит из уст Квентина Тарантино, а Арнольд Шварценеггер отмечает крепкое и сильное рукопожатие Рустама Минниханова. Кроме того, Джонни Депп вынужден всю жизнь носить «дурацкие шляпы» из-за того, что проиграл в споре Рустаму Минниханову о хештэгах и флешмобах. Джаред Лето вторит коллеге: «Тысячи кричащих фанаток на моих концертах никогда не заполнят пустоту внутри меня из-за осознания того, что я никогда не стану таким, как Рустам Минниханов».

Пользователям сети видеоролик пришелся по вкусу: «Ахааа! С днем рождения, Рустам Нургалиевич!» — пишут одни. «Ростэм Нургалиевич, туган конегез белэн», — вторят им другие. «Присоединяюсь ко всем поздравлениям и желаю семейного благополучия, мирного голубого неба, в работе — скорости, в здоровье — бодрости, жизни вечной, а счастья и успеха бесконечно! С юбилеем вас!», — желают жители Татарстана Рустаму Минниханову.

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