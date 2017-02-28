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17:05 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Фото советницы Трампа в Овальном кабинете возмутило соцсети

Фотография старшего советника президента США Келлиэнн Конуэй вызвала критику пользователей соцсетей. На фото Конуэй забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, даже не сняв туфли, и смотрит в мобильный телефон.

Источник: AFP 2017

Снимок был сделан на фоне президента Дональда Трампа, который позировал перед камерами вместе с руководителями вузов и колледжей для афроамериканцев.

Конуэй также сделала несколько снимков с Трампом и его гостями на мобильный телефон.

Источник: AFP 2017

Пользователи социальных сетей обвинили Конуэй в неуважении к Овальному кабинету, народу США и его президенту. «Так ни в коем случае нельзя делать в Овальном кабинете», — написал один из пользователей.

«Подумайте обо всех великих людях, сидевших на этом диване, и уберите ноги», — возмутился еще один пользователь.

"Теперь вы не можете ожидать от нас, чтобы мы серьезно воспринимали эту "встречу", когда она так организована"

Кроме того, советницу Трампа заподозрили в том, что она с пренебрежением отнеслась к этому мероприятию. «Теперь вы не можете ожидать от нас, чтобы мы серьезно воспринимали эту “встречу”, когда она так организована», — написал гражданский активист Дерай Маккессон, защищающий права чернокожих граждан США.

Другие призвали не преувеличивать масштаб произошедшего. «Честно говоря, то, что сделала Келлиэнн Конуэй в Овальном кабинете, — это не самая худшая вещь, которая проходила здесь в последние месяцы», — считает еще один пользователь «Твиттера».

"Честно говоря, то, что Конуэй делала в Овальном кабинете, - не самое ужасное из того, что там происходило в последние месяцы"

Многие сравнили фотографии Конуэй с фотографией бывшего президента США Барака Обама, сделанной в 2013 году. На ней Обама поставил ногу на стол в офисе Овального кабинета.

Источник: AFP 2017

Конуэй уже несколько раз критиковали за нестандартное поведение. Ранее в эфире Fox News она призвала зрителей покупать товары из коллекции дочери президента США Иванки Трамп. В комитете по этике конгресса США посчитали, что эти призывы неприемлемы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
28
Падший Ангел
Кабаева в кремле интересней бы смотрелась.
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Падший Ангел
Свою прихлопни.
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Падший Ангел
Нууу, я думал еще одна структура, силовая.
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