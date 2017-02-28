Ограничение движения по Московскому проспекту продлили на 2,5 месяца

Из-за работ по строительству первого этапа Восточной эстакады до 15 мая продлевается ограничение движения путем сужения проезжей части Московского проспекта на участке от дома № 207 до ул. Свердлова. Также до 15 мая будет закрыто сквозное движение по ул. Свердлова на участке от Московского проспекта до ул. Краснопрудной.

В пресс-службе также напомнили, что на время ограничения движения изменилась схема движения маршрутного такси № 75. При движении из пос. Родники оно следует по Московскому проспекту с разворотом в районе дома № 205, далее по ул. Кутаисской, ул. Толбухина, ул. Тульской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Напомним, изначально предполагалось, что ограничение будет действовать до 1 марта этого года.