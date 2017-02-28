Колесо обозрения на ВДНХ откроют в 2018 году

Там уточнили, что участок под строительство колеса обозрения расположен в южной части ВДНХ, не входящий в состав парка аттракционов «Парк будущего». Колесо обозрения высотой 140 м будет оборудовано 30 закрытыми кабинами вместимостью 20 человек каждая.

Средняя вместимость колеса обозрения за один оборот продолжительностью 25 минут составит 600 человек. Таким образом, ежегодно аттракцион будет посещать более 1,5 млн человек. В проекте колеса обозрения, которое станет самым высоким в Европе, предусмотрены просторный крытый променад, сеть тематических ресторанов, магазины, кинотеатр и музей восковых фигур.

Напомним, что старое колесо обозрения на ВДНХ было демонтировано, поскольку технически устарело и стало небезопасным. На его месте обустроили площадку для городских фестивалей.