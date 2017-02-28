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17:10 (мск), источник: Интерфакс

Колесо обозрения на ВДНХ откроют в 2018 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Новое колесо обозрения на ВДНХ будет открыто в 2018 году, сообщили в компании «Колесо-ВДНХ» (инвестор проекта, входит в ГК «Регионы»).

Источник: РИА "Новости"

Там уточнили, что участок под строительство колеса обозрения расположен в южной части ВДНХ, не входящий в состав парка аттракционов «Парк будущего». Колесо обозрения высотой 140 м будет оборудовано 30 закрытыми кабинами вместимостью 20 человек каждая.

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Средняя вместимость колеса обозрения за один оборот продолжительностью 25 минут составит 600 человек. Таким образом, ежегодно аттракцион будет посещать более 1,5 млн человек. В проекте колеса обозрения, которое станет самым высоким в Европе, предусмотрены просторный крытый променад, сеть тематических ресторанов, магазины, кинотеатр и музей восковых фигур.

Напомним, что старое колесо обозрения на ВДНХ было демонтировано, поскольку технически устарело и стало небезопасным. На его месте обустроили площадку для городских фестивалей.

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