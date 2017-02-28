В Евпатории появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Также на его территории, согласно проекту, появится новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

В ходе реконструкции Дворца спорта обновятся спортивные залы, где сейчас проходят занятия и соревнования. Там будут заниматься гимнасты. Остальные виды спорта сосредоточатся в новом комплексе. По проекту это двухэтажное здание будет примыкать к Дворцу спорта. Между ними сделают специальный переход. ФОК оборудуют с учетом особенностей стандартов доступности для маломобильных групп населения. Здесь будет универсальный спортивный зал с трибунами на 300 мест, комнаты отдыха для персонала, раздевалки, душевые, тренерские комнаты, тренажерный зал и многое другое, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории. Отмечается, что проект получил одобрение экспертов, а также широко обсуждался с общественностью. Свои предложения вносили представители спортивных школ и федераций города.