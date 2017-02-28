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16:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области упала на 10% за неделю

За семь дней к медикам обратились 12 тыс человек.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Воронежской области в период с 20 по 26 февраля снизилась на 10,2%, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 28 февраля. За семь дней к медикам обратились более 12 тыс. человек, из которых 7 тыс. — дети.

Неделей ранее, с 13 по 19 февраля за медпомощью обратились почти 13,4 тыс. жителей, среди которых 8,2 тыс. детей.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области выделили 19 вирусов, в том числе 12 вирусов гриппа А (H3N2), пять вирусов гриппа В и по одному вирусу парагриппа и аденовируса.

В период с 20 по 26 февраля в области на карантин закрылись девять школ, четыре детсада, одна профессиональная образовательная организация. Учебный процесс частично приостановили в 26 классах 15 школ, пяти группах 5 в детсадах, 14 группах двух профессиональных образовательных организациях.

Школы Воронежа закрывались на карантин до 26 февраля включительно.

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