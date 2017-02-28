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17:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Самарцы меньше женятся и называют детей Марс, Рим, Урал, Октавия, Ясна

В регионе в 2016 году число браков сократилось на 16,4%, разводов — на 1,1%.

В Самарской области в 2016 году по сравнению с 2015-м число зарегистрированных браков сократилось на 16,4%, а число разводов — на 1,1%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 653 распавшихся (в 2015-м — 551). Такие данные приводит Самарастат, сообщает ИА REGNUM.

По информации Управления ЗАГС в регионе в 2016 году зарегистрировано 21 554 браков и 14 070 разводов. В 2015-м было заключено 25 795 браков и 14 224 разводов.

Редкие имена, которые в прошлом году дали самарцы мальчикам, — Марс, Рим, Сильвестр, Афанасий, Любим, Ермак, Сергий, Урал, Ярополк, Марк-Александр.

Редкие мена, которыми назвали в 2016-м девочек, — Милалика, Анисья, Белослава, Ежевика, Любава, Матрёна, Октавия, Иветта, Феврония, Ясна, Алёна-Мария.

Сумма государственной пошлины за государственную регистрацию браков органами ЗАГС в Самарской области в 2016 году за заключение брака составила 8 млн 154 тыс. 650 рублей, за расторжение брака — 16 млн 51 тыс. 700 рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Самарастата, в Самарской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в январе-октябре 2016 года число зарегистрированных браков сократилось на 14,5%, а число разводов — на 1,8%. В целом в регионе на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 607 распавшихся (в январе-октябре 2015 года — 528).

15 февраля 2017 года Госдума начала обсуждать законопроект об именах детей. Сейчас закон предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. Органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и так далее — таким образом, они не могут повлиять на выбор родителей.

На уровне федерального закона предлагается установить требования к именам, которые родители дают детям. Так, под именем гражданина предлагается понимать средство его индивидуализации, которое не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, нецензурной лексики, содержать указание на ранги, должности.

Автор законопроекта член Совфеда Валентина Петренко отметила, что родители предлагали имена, состоящие из цифр, обозначений, символов. «Если родители увлекались компьютерами, они хотели назвать ребенка “пробелом”. Не словом, а обозначением или восклицательным знаком», — отмечает она. Сенатор опасается, что безответственность родителей может стать проблемой для ребенка, он может стать «белой вороной». Петренко потрясла история с ребенком, которому родители пытаются дать имя БОЧ рВФ 260 602. (Биологический объект человека рода Ворониных — Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Ребенок до сих пор живет без оформленных документов.

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