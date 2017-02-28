В Петербурге могут ввести выплаты за рождение первенца

В Петербурге могут появиться денежные выплаты за рождение первого ребенка в семье, передают «Невские новости». Об этом 28 февраля сообщил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Материальные поощрения за первенца планируют ввести уже в текущем году. «Мы часто слышим со стороны населения небольшие укоры, что бюджет помогает малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, инвалидам. А простым семьям, у которых рождается ребенок, не помогает, — отметил Ржаненков. — Мы собираемся ввести меры поддержки при рождении первого ребенка в семье».

Размер и точные сроки введения выплат за первенца в Петербурге пока неизвестны.