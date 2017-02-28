Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Как законно увеличить площадь санузла
Звезды 80-х: что произошло с легендами сцены
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова попал в страшное дтп (видео)
Известный актер умер после операции (фото)
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
19:41 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге могут ввести выплаты за рождение первенца

Размер материальных пособий пока не назван.

Источник: Reuters

В Петербурге могут появиться денежные выплаты за рождение первого ребенка в семье, передают «Невские новости». Об этом 28 февраля сообщил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Материальные поощрения за первенца планируют ввести уже в текущем году. «Мы часто слышим со стороны населения небольшие укоры, что бюджет помогает малоимущим, многодетным семьям, одиноким матерям, инвалидам. А простым семьям, у которых рождается ребенок, не помогает, — отметил Ржаненков. — Мы собираемся ввести меры поддержки при рождении первого ребенка в семье».

Размер и точные сроки введения выплат за первенца в Петербурге пока неизвестны.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Флот, ушедший в небо. Как под Ленинградом погибла вся элита моряков
Путин назвал условия закрытия российской базы в Киргизии
Сын хоккеиста Петрова рассказал о причинах смерти отца
Сирийская армия вплотную подошла к руинам древней Пальмиры
МИД РФ опроверг просьбы задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Фото советницы Трампа в Овальном кабинете возмутило соцсети
На Сицилии началось извержение вулкана Этна
Иранское телевидение заретушировало тело Шарлиз Терон
Спорт
Он был примером для всех: не стало Владимира Петрова Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Цены на новостройки в Петербурге вырастут весной
В Госдуме предложили вернуть строительные кооперативы
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь