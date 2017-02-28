«Охота на ямы» началась в Иркутске
Власти Иркутска начали «охоту на ямы». Искать их будут на городских магистралях.
Власти Иркутска начали «охоту на ямы». Искать их будут на городских магистралях.
Заявки на испорченный асфальт можно оставить на сайте муниципального предприятия «Автодор» и на его страницах в соцсетях. Как рассказал начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин, сейчас используют метод «литого асфальта». То есть на поврежденном участке вырезают небольшой квадрат и заполняют асфальтобитумной смесью. При этом работать можно и в мороз. А уже через 15 минут дорогу можно открывать для проезда. Как только среднесуточная температура воздуха станет плюсовой, «охоту на ямы» закончат. И приступят к полноценному ремонту. В том числе и за счет подрядчиков.
— Ряд работ, которые были выполнены в 2015 и 2016 году, там был выявлен ряд недостатков. Нарушение технологии приготовления защитного покрытия. К примеру, на Байкальской мы его наносили в прошлом году, — говорит начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин.