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17:34 (мск), источник: Вести Иркутск

«Охота на ямы» началась в Иркутске

Власти Иркутска начали «охоту на ямы». Искать их будут на городских магистралях.

Заявки на испорченный асфальт можно оставить на сайте муниципального предприятия «Автодор» и на его страницах в соцсетях. Как рассказал начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин, сейчас используют метод «литого асфальта». То есть на поврежденном участке вырезают небольшой квадрат и заполняют асфальтобитумной смесью. При этом работать можно и в мороз. А уже через 15 минут дорогу можно открывать для проезда. Как только среднесуточная температура воздуха станет плюсовой, «охоту на ямы» закончат. И приступят к полноценному ремонту. В том числе и за счет подрядчиков.

— Ряд работ, которые были выполнены в 2015 и 2016 году, там был выявлен ряд недостатков. Нарушение технологии приготовления защитного покрытия. К примеру, на Байкальской мы его наносили в прошлом году, — говорит начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин.

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