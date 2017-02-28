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21:47 (мск), источник: СуперОмск

240 туристов из Омска не могут покинуть Вьетнам

Сегодня, 28 февраля, после многочисленных задержек был отменен рейс до Омска.

Информация об отмене рейса до Омска появилась в паблике «ЧП Омск». Одна из туристок Ольга Бруй опубликовала фото из аэропорта, а также рассказала, что ожидающим пассажирам раздали воду, боксы с едой и пообещали развезти по отелям в ближайшее время.

«Омичи, находившиеся на отдыхе во Вьетнаме теперь не могут вовремя покинуть место отдыха. Вот так не запланировано отдых продолжается», — отмечает девушка.

Судя по расписанию омского аэропорта, рейс должна была выполнять авиакомпания «Азур Эйр». Рейс Омск — Камрань этой авиакомпании, запланированный на два часа ночи 1 марта, также задерживается, сказано в расписании.

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