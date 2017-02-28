240 туристов из Омска не могут покинуть Вьетнам
Сегодня, 28 февраля, после многочисленных задержек был отменен рейс до Омска.
Сегодня, 28 февраля, после многочисленных задержек был отменен рейс до Омска.
Информация об отмене рейса до Омска появилась в паблике «ЧП Омск». Одна из туристок Ольга Бруй опубликовала фото из аэропорта, а также рассказала, что ожидающим пассажирам раздали воду, боксы с едой и пообещали развезти по отелям в ближайшее время.
«Омичи, находившиеся на отдыхе во Вьетнаме теперь не могут вовремя покинуть место отдыха. Вот так не запланировано отдых продолжается», — отмечает девушка.
Судя по расписанию омского аэропорта, рейс должна была выполнять авиакомпания «Азур Эйр». Рейс Омск — Камрань этой авиакомпании, запланированный на два часа ночи 1 марта, также задерживается, сказано в расписании.