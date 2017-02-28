Именем Джамалы назвали сорт цветов

«Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась. Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно. Я очень люблю эти цветы, с ними связано множество приятных воспоминаний в моей жизни. Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!» — прокомментировала Джамала.

Новый сорт тюльпанов в честь певицы будет представлен на выставке по цветочному бизнесу.