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17:16 (мск), источник: РБК - Украина

Именем Джамалы назвали сорт цветов

В честь Джамалы назвали новый сорт тюльпанов, который вывела голландская компания StoKolex. Артистка не ожидала такого, но очень обрадовалась, ведь когда-то ее отец занимался выращиванием этих цветов.

«Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась. Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно. Я очень люблю эти цветы, с ними связано множество приятных воспоминаний в моей жизни. Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!» — прокомментировала Джамала.

Новый сорт тюльпанов в честь певицы будет представлен на выставке по цветочному бизнесу.

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