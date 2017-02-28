Именем Джамалы назвали сорт цветов
В честь Джамалы назвали новый сорт тюльпанов, который вывела голландская компания StoKolex. Артистка не ожидала такого, но очень обрадовалась, ведь
В честь Джамалы назвали новый сорт тюльпанов, который вывела голландская компания StoKolex. Артистка не ожидала такого, но очень обрадовалась, ведь
«Когда представители компании сообщили мне, что хотели бы назвать новый сорт тюльпанов моим именем, я удивилась. Для меня эта новость стала неожиданностью. Это очень приятно и трогательно. Я очень люблю эти цветы, с ними связано множество приятных воспоминаний в моей жизни. Как я уже неоднократно рассказывала в своих интервью, определенный период времени мой папа занимался выращиванием тюльпанов. Представляю, как он обрадуется когда я передам ему луковицы, чтобы он смог посадить их в нашем саду. Для меня это большая честь!» — прокомментировала Джамала.
Новый сорт тюльпанов в честь певицы будет представлен на выставке по цветочному бизнесу.