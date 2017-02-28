В Волгограде может появиться улица имени Виталия Чуркина
Общественная палата Волгограда предложила назвать одну из новых улиц города именем бывшего постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.
Общественная палата Волгограда предложила назвать одну из новых улиц города именем бывшего постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.
По информации общественного активиста Никиты Барышева, этот вопрос рассматривался на заседании Общественной палаты города.
«Присутствующий на заседании глава города инициативу поддержал, — сообщает Барышев на своей странице в Facebook. — Теперь гордума должна будет дать задание департаменту архитектуры города детально проработать этот вопрос и внести предложения по конкретной улице».