В Волгограде может появиться улица имени Виталия Чуркина

По информации общественного активиста Никиты Барышева, этот вопрос рассматривался на заседании Общественной палаты города.



«Присутствующий на заседании глава города инициативу поддержал, — сообщает Барышев на своей странице в Facebook. — Теперь гордума должна будет дать задание департаменту архитектуры города детально проработать этот вопрос и внести предложения по конкретной улице».