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19:36 (мск), источник: Nur.kz

Борьба приемной и биологической матерей малыша получила продолжение в Алматы

Резонансное дело об отъеме двухлетнего малыша у приемных родителей в Алматы получило продолжение. Аружан Саин обратилась к президенту с просьбой помочь отстоять права приемной семьи, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как рассказала Гульжан Килибаева Tengrinews, апелляционный суд вынес решение об отмене решения суда первой инстанции. Дело будет заново рассматриваться в Ювенальном суде Алматы.

Пока же ребенок остается с приемной семьей. К делу также подключились общественники.

Аружан Саин опубликовала на своей странице в Facebook обращение к президенту Нурсултану Назарбаеву и председателю Верховного суда Кайрату Мами. Она призывает высшие инстанции защитить право приемных родителей на воспитание ребенка.

Обращение опубликовано от лица самой Саин, фонда «ДОМ», НПО, поддерживающих приемную семью, и, в целом, всех приемных родителей Казахстана и неравнодушных граждан.

В своем обращении Саин призывает Верховный суд и суды Алматы к справедливости и просит их признать свои ошибки, допущенные на начальной стадии разбирательств.

«Мы просим вас помочь вернуть не только маленькому мальчику, и его приемным родителям Гульжан и Бахыту, мы просим вернуть всем приемным родителям веру в то, что они по закону защищены государством. Суд в Павлодаре ограничивает биологическую мать в правах и не разрешает ей видеться с ребенком без разрешения отца, за побои, а в Алмате, суд решает забрать малыша у любящих приемных родителей и отдать матери, которая трижды отказалась от него, добровольно, без принуждения, оставила его, беззащитного, крохотного новорожденного, без родительской опеки. Забрать из полноценной семьи с матерью и отцом, и отдать матери-одиночке, без постоянного места жительства, без постоянного места работы, старшая дочка которой тоже воспитывается в интернате! И есть все основания полагать, что ребенок нужен сестре биологической матери, — пишет Саин.

Общественный деятель пояснила, что в таком случае, по закону сестра биологической матери должна претендовать на усыновление лично. При этом Саин отметила, что за все время они ни разу не навещали ребенка в доме малютки.

«Приемная мама мальчика публично умоляет биологическую мать оставить их в покое. И суд сегодня может вынести ужасное решение — лишить ее опеки, и подписать приговор всему институту приемных семей Казахстана. После такого решения, наши порядочные, добрые граждане, которые готовы взять в семью приемного ребенка, просто не пойдут на этот шаг! Ребенок — это не вещь, которую можно дать, а потом забрать. Люди — не роботы, чтобы не прикипеть сердцем, чтобы не полюбить ребенка, чтобы легко расстаться и смиренно принимать волю био-матерей — хочу откажусь, хочу заберу обратно. Уважаемый Нурсултан Абишевич, пожалуйста, помогите!, — пишет в своем обращении Аружан Саин.

Кроме того, общественный деятель напомнила Кайрату Мами о том, что еще год назад указывала на наличие больших проблем в ювенальных судах и спорных действиях со стороны судей. Тогда ее представили председателю городского суда Алматы и обещали держать на связи, но работа так выполнена и не была.

Тем временем Гульжан Килибаева написала обращение к биологической маме малыша Зухре:

Зухра, я вас прошу как женщину и надеюсь, что вы меня поймете! Я вас прошу не отнимать у матери ребенка… Вы даже не можете себе представить что он для нас значит. Он смысл нашей жизни! Мы даже не представляем нашу жизнь без нашего ребенка, а как же он. Вы подумали о нашем малыше, какую психологическую травму он перенесет. Вы же человек, у вас есть сердце. Не разрывайте наши сердца. Наш малыш… Наше маленькое счастье….

Я вас умоляю, я вас прошу, не отнимайте наше счастье, нашего малыша. Пусть он растет там, где привык, и где его любят. Мы радуемся каждому дню с появления ребенка у нас, и бесконечно благодарим Всевышнего за это. Это не передать словами… Как мы радовались, когда первый раз он начал сидеть, ползать, когда полезли первые зубки. А когда он начал делать первые шаги, мы были на седьмом небе от счастья. Когда он начал говорить, у него первые слова были вместе мама и папа. Он у нас очень умный и любознательный ребенок. Очень любит животных, особенно кошек. У нас очень дружная и крепкая семья.

Первое день рождения нашего малыша мы отмечали в кругу семьи. Все родственники его очень любят. И тоже вместе с нами радуются нашему ребенку.

Мы обещаем, что воспитаем хорошего человека, достойного гражданина своей страны. Мы хотим видеть как он пойдет в первый класс… Как заканчивает школу… Как он встретит свою первую любовь….

Я всегда молюсь и говорю вам спасибо за нашего малыша. Он когда подрастет, мы обязательно скажем ему, кто его мама. И если он захочет найти и общаться с вами, мы не будем ему запрещать.

И мы хотим, чтобы вы вместе с нами сидели на его свадьбе, и вместе с нами радовались.

Прошу Вас ради счастья своего сына оставьте нашу семью в покое. И я надеюсь, что вы поймете и оставите нашего малыша. Пожалуйста, я вас умоляю.

Напомним, что дело получило огласку еще осенью прошлого года. Семья долгое время мечтала о ребенке, но была бесплодна, тогда они решились забрать пятимесячного Жениса из дома малютки. Спустя два года объявилась биологическая мать, которую нашли органы опеки, и заявила, что хочет забрать ребенка.

Отдавать малыша семья отказалась, за что над ними повис штраф в 2,5 млн тенге.

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