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Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
18:12 (мск)
Сестры Земли. 7 вопросов о новом открытии NASA
Астрономы
открыли
семь потенциально обитаемых «сестер» Земли.
Источник:
NASA
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