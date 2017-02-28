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18:12 (мск)

Сестры Земли. 7 вопросов о новом открытии NASA

Астрономы открыли семь потенциально обитаемых «сестер» Земли.

Источник: NASA
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