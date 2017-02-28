Сон более девяти часов может быть ранним признаком слабоумия

Данные сравнивались с информацией об участниках исследования, которые спали по девять часов (и менее) в сутки. Кроме того, научная работа показала, что те, кто спят дольше, имеют меньший объём мозга.

Группу взрослых людей, зарегистрированных в FHS, попросили ответить, как долго они обычно спят каждую ночь. Затем участники исследования наблюдали за испытуемыми на протяжении десяти лет. Цель — определить, у кого у них в результате была развиваться деменция (то есть слабоумие), связанная в том числе и с болезнью Альцгеймера.

Затем исследователи из Медицинской школы при Бостонском университете проанализировали данные о продолжительности сна и изучили риск развития деменции, передает Вести.ру.

«У участников исследования без диплома об окончании средней школы, которые спали более девяти часов в день, риск развития слабоумия в течение десяти лет был в шесть раз выше по сравнению с участниками, которые спали меньше», — говорит соавтор исследования Судра Сешадри, профессор неврологии BUSM.

По словам исследователей, результаты показывают, что продолжительность сна, что называется, сверх нормы может быть симптомом, а не причиной изменений мозга, которые происходят про развития слабоумия. Иными словами, ограничение продолжительности сна вряд ли поможет снизить риск развития деменции.

Опрос о продолжительности сна может стать полезным клиническим инструментом, помогающим прогнозировать риски развития деменции в течение десяти лет, считают специалисты. Например, ответы людей, которые сообщают о том, что они спят более девяти часов в сутки, могут послужить сигналом для более тщательной проверки здоровья, полагает другой автор исследования Мэттью Пейз из BUSM.

Эксперты отмечают также, что тщательное изучение проблем со сном поможет в раннем выявлении когнитивного расстройства и деменции.